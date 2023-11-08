«Арсенал» — «Севилья»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Севилья».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.88.

«В 4-м туре ЛЧ сойдутся «Арсенал» и «Севилья». «Канониры» для меня тут являются очевидными фаворитами, даже несмотря на последние неудачи.

Последние игры «Арсенала» вызывают вопросы. Клуб, считающийся одним из фаворитов на победу в АПЛ, проиграл в двух матчах — 1:3 с «Вест Хэмом» в Кубке и 0:1 от «Ньюкасла» в чемпионате. До этого подопечные Артеты почти не теряли очков, а тут дважды умудрились проиграть. Впрочем, соперники за этот период у них были довольно сильные.

Интересно, что «Севилья» даже сейчас на фоне «Арсенала» выглядит хуже. У клуба всего одна победа в пяти последних матчах во всех турнирах. Красно-белые продолжают терпеть сплошные неудачи. Не смогли они в том числе обыграть недавно «Кадис» (2:2) и «Сельту» (1:1). Само собой, это не та «Севилья», к которой мы все привыкли.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас в их группе «Арсенал» лидирует. Ему борьбу в ближайшем туре может навязать только «Ланс» со второй строчки — разрыв между ними составляет всего одно очко. А вот «Севилья» может и вовсе из группы никуда не выйти. Пока что она идёт третьей с двумя очками в активе. Но ПСВ уступает испанцам только по дополнительным параметрам. Так что всё будет решаться у них в трёх оставшихся матчах.

Для меня тут фаворит очевиден. «Арсенал» играет дома. После двух поражений клуб не может себе позволить снова уступить», — сказал Павлюченко.