«Арсенал» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Севилья».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.98.

«В первом матче в Испании «Арсенал» выиграл со счётом 2:1 благодаря мячам бразильцев Мартинелли и Жезуса.

Сейчас «Севилья» после смены наставника всё ещё в поиске своего стиля, своей игры, какой-то стабильности. В последнем туре Примеры «Севилья» на выезде сыграла с «Сельтой» (1:1). Пока сложно что-то конкретное сказать про нынешнее состояние «Севильи».

«Арсенал», в свою очередь, выглядит не очень убедительно. Да, не повезло в матче с «Ньюкаслом», который во втором тайме поддавил. До этого в Кубке «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3).

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Севилья» — команда с хорошим подбором игроков, с достаточно выстроенной обороной, которой руководит Серхио Рамос. Вряд ли «Севилья», имеющая всего два очка, с открытым забралом понесется вперёд на выезде против «Арсенала». Диего Алонсо понимает, на что может нарваться. Поэтому «Севилья» будет терпеть и ждать своего шанса, рассчитывая на контратаки, а «Арсенал» постарается взломать эту насыщенную оборону.

Мне кажется, в этом матче напрашивается ставка на тотал второго тайма больше первого. Когда команды подустанут, может быть, появится больше свободных зон. Ну и замены могут дать о себе знать. В минувшей очной игре этот вариант доехал», — сказал Генич.