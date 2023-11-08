«Бавария» — «Галатасарай»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов 8 ноября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Галатасарай».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.82.

«Бавария» и «Галатасарай» сойдутся в 4-м туре Лиги чемпионов. Думаю, фаворит тут очевиден — три очка достанутся мюнхенцам.

«Бавария» на прошлых выходных просто катком прошлась по «Боруссии» Дортмунд. Со счётом 4:0 команда разгромила своего главного соперника по чемпионату. А ведь до этого на неделе подопечные Тухеля с позором вылетели из Кубка Германии от клуба из третьего дивизиона. Впрочем, я думаю, та неудача была скорее исключением из правил. В остальных матчах за последние месяцы «Бавария» почти только выигрывала.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Галатасарай» в чемпионате Турции показывает схожие с «Баварией» результаты. Клуб тоже идёт на длинной серии побед и сейчас борется за лидерство в лиге. Единственную неудачу клуб недавно потерпел как раз в противостоянии с мюнхенцами — в 3-м туре ЛЧ. У себя дома стамбульцы не сумели выиграть — 1:3. Хотя до этого в еврокубке «львы» не уступали — 2:2 с «Копенгагеном» и 3:2 с «Ман Юнайтед».

После 3-го тура ЛЧ «Бавария» оторвалась от преследователей по группе. Немцы лидируют, опережая «Галатасарай» на пять очков. Сами же турки не имеют большого разрыва с «МЮ» с третьей строчки — один балл. Так что «львы» будут бороться за очки.

Но я всё равно уверен сейчас в успехе хозяев поля. Особенно после неудачи в Кубке Германии, подопечные Тухеля просто не имеют права снова проигрывать», — сказал Мостовой.