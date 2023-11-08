«Реал» Мадрид — «Брага»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Брага».

Ставка: обе забьют за 1.71.

«Реал» Мадрид примет дома «Брагу» в 4-м туре Лиги чемпионов. «Сливочные» ожидаемо лидируют в квартете после трёх матчей. Думаю, у португальцев тут мало шансов на успех.

В последнее время «Реал» пару раз позволил себе потерять очки в Ла Лиге. Причём если 1:1 с «Севильей» ещё объяснимо, то вот 0:0 с «Райо Вальекано» уже вызывает вопросы. До этого клуб, впрочем, выиграл в «эль класико». Хотя и там мадридцы выступили не столь уверенно, слабо провели первую половину встречи. Из-за двух ничьих «Реал» потерял лидерство в чемпионате, уступив его «Жироне».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Брага» схожим образом провела последние свои матчи. В большинстве игр в сезоне клуб выигрывает. Но вот совсем недавно «оружейники» шли на серии из трёх матчей без побед. В домашнем чемпионате коллектив пока идёт четвёртым.

В группе ЛЧ «Брага» тоже не претендует на плей-офф пока что. Она идёт на третьей строчке, отставая от «Наполи» со второго места на три балла. А «Реал» лидирует в их квартете, отрываясь от португальцев на шесть очков.

Команда Анчелотти близка к тому, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Правда, я не уверен, что «Реал» тут проведёт идеальную встречу и не пропустит. Недавно команда уже пару раз упустила победу, из-за чего потеряла лидерство в Примере. Так что есть проблемы у мадридцев в домашней лиге. «Брага» может воспользоваться этой ситуацией», — сказал Мостовой.