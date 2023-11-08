«Копенгаген» — «МЮ»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Дании

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.77.

«Копенгаген» примет дома «Манчестер Юнайтед» в рамках 4-го тура ЛЧ. Трудно прогнозировать матчи «красных дьяволов» — слишком нестабильно они выступают. Впрочем, это Лига чемпионов. Настрой у подопечных тен Хага может быть боевым.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока что «Юнайтед» имеет все шансы на выход в плей-офф еврокубка. Он идёт третьим и уступает «Галатасараю» со второй строчки всего на очко. А вот догнать лидирующую «Баварию» клубу будет уже не так просто — разрыв составляет шесть очков.

А «Копенгаген» ещё меньше шансов имеет на выход из группы ЛЧ. Он идёт последним с одним очком в активе. Хотя почти во всех своих последних матчах клуб выигрывал. Поражение от «МЮ» (0:1) стало единственным для коллектива за шесть встреч во всех турнирах. В том числе сумел недавно «Копенгаген» выиграть у «Мидтьюлланна» в Кубке — 1:0.

А вот «МЮ» на выходных добыл победу в игре с «Фулхэмом» (1:0). Да, победа есть победа. Но очень тяжело всё ещё выступают «красные дьяволы». Забили они только в самой концовке встречи. А до этого команда тен Хага и вовсе дважды уступила со счётом 0:3 — от «Ньюкасла» и от «Ман Сити».

Думаю, будет тут тяжело «МЮ», но всё же он победит. Класс игроков выше, чем имеется у датчан. «Копенгаген» снова потерпит поражение», — сказал Павлюченко.