ЦСКА — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Авангард».

Ставка: ЦСКА не проиграет и ТМ 6.5 за 1.75.

«Как-то уж совсем уныло и бесхитростно выглядел ЦСКА в предыдущем матче с «Трактором». Впервые в этом сезоне не забил, а под конец ещё с помощью своей просмотровой бригады отскочил от четвёртой шайбы, хотя она уже ничего не решала. У ЦСКА явные проблемы, но, пожалуй, не игровые или функциональные, а психологические, связанные с мотивацией. В общем, те самые, с которыми боролось руководство красно-синих во времена безграничного царствования ЦСКА в советском хоккее.

«Авангарду» при всём его природном раздолбайстве до таких проблем далеко. Поэтому у «ястребов» в активе действующая серия из четырёх побед и самый лучший из всех возможных ЦСКА в предстоящем матче.

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Статистика личных встреч, конечно же, на стороне армейцев, там двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. По текущей же статистике ЦСКА набирает дома 50 процентов очков. А «Авангард» на выезде – 53,6. Разница не велика, что сулит упорное «бодание».

Собрав всё воедино, прогнозирую не слишком результативный, но весьма упорный матч с тоталом ниже 6.5. По итогам этого матча ЦСКА наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет «Авангарду» в основное время.

Но главный вопрос современности заключается в другом: кто снимет вратаря, если соперники доиграются до овертайма?» — сказал Лебедев.

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