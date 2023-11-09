ЦСКА — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.20.

«Обсудим матч чемпионата КХЛ, который пройдёт в четверг. ЦСКА примет «Авангард». Можно сказать, что это чуть ли не главная дуэль последних лет в КХЛ. Мы помним, как «Авангард» проиграл ЦСКА в финале 2019 года, а потом через год взял реванш.

«Авангард» разыгрался в последнее время, там сейчас отлично играет форвард Ткачёв, за которым идёт вся атака. Вратарь поймал кураж. «Авангард» сейчас в форме, чего не скажешь про ЦСКА.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА пытается вернуть на пик формы Ивана Федотова, и местами это получается. Понятно, что ЦСКА — это чемпионская команда, но есть ощущение, что в последних матчах они просто наелись. Поражение дома от «Трактора» просто никуда не годится. Были и поражения от «Лады», от «Адмирала». Есть ощущение, что армейцы потеряли фокус и концентрацию. Понятно, что дома чемпион не должен проигрывать два раза подряд, но всё может к этому прийти.

Я бы тут отталкивался от диспозиции о том, что «Авангард» на подъёме, а ЦСКА на спаде, а во-вторых, отталкивался от кэфов. Победа «Авангарда» по итогам матча предлагается за 2.20. Я бы от этого и оттолкнулся. Можно поверить в победу в дополнительное время или по буллитам «Авангарда», — сказал Лысенков.