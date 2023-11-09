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«Лада» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Тольятти

«Лада» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Тольятти
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Ак Барс».

Ставка: «Лада» не проиграет и ТБ 4.5 за 3.35.

«Совсем недавно, в конце октября, соперники уже встречались, и это тоже было в Тольятти. И тогда «Лада» вывернула «барсов», что называется, «мехом внутрь», забросив команде Билялетдинова шесть шайб. Давно ли вы такое видели в последний раз?

Лучшие прогнозы на сегодня.

А ещё надо иметь в виду, что у «Ак Барса» с «Лады» начинается ломовая серия, и дальше казанцам последовательно придётся играть с «Магниткой», СКА, московским «Динамо» (дважды) и «Салаватом». То есть вот так брать и расстреливать в тольяттинцев весь боезапас «большим татарам» никак нельзя.

В статистику личных встреч, как во всех матчах с участием «Лады», лезть не будем – она про другую жизнь. По текущей статистике 65,6 процента домашних очков «Лады» будут принимать 54,2 процента гостевых очков «Ак Барса». Казанцы вообще не любят играть в гостях, дома их результаты во многом лучше.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Смешиваем в одну кучу всё вышеописанное, и прогнозируется матч средней голевой интенсивности с тоталом от 4.5 и выше. По итогам этого матча хозяева в лице «Лады» наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.

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