СКА — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Трактор».

Ставка: «Трактор» не проиграет и ТМ 6.5 за 2.12.

«СКА в последнее время играет столь же невзрачно, как и его столичные одноклубники. Иногда даже создаётся впечатление, что обе команды проходили предсезонку под руководством единого штаба. А в конце августа их просто построили в одну шеренгу, скомандовали «На первый-второй рассчитайсь!». После чего первых отправили в ЦСКА, а вторых – в СКА. Или наоборот – разницы нет.

И вот, до дна испив красно-синей московской кровушки, челябинцы прибывают в град на Неве, чтобы проделать то же самое со СКА, благо времена нынче пошли такие, что всех армейцев топчут все, кому не лень. И у «Трактора» действующая серия из шести побед подряд. И чьих скальпов там только нет!

Лучшие прогнозы на сегодня.

Перейдём от лирики к цифрам. По статистике личных встреч у СКА преимущество по количеству побед в междусобойчиках в два с половиной раза, что ни капли не удивительно. Однако серия между этими соперниками имеет чётко выраженный гостевой уклон, что тоже надо иметь в виду.

По текущей статистике СКА набирает дома 40 процентов очков (хуже только «Куньлунь»). «Трактор» набирает в гостях 53,4 процента очков. Тоже не бог весть, но всё-таки лучше.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Смешиваем всё вышенаписанное в одной кастрюле, и получается прогноз. Матч средней голевой интенсивности с тоталом ниже 6.5. По итогам матча гости, то есть «Трактор», не проиграют в основное время, то есть наберут минимум одно очко», — сказал Лебедев.