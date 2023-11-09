«Рейнджерс» — «Миннесота»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Миннесота».

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют и ТБ 5.5 за 2.32.

«Всё у «рейнджеров» идёт неплохо: и семь побед в восьми последних матчах, и восемь игр подряд с набранными очками, и вообще только три поражения со старта сезона, но есть небольшое «но»: командный лазарет стал пополняться с весьма приличной скоростью. А главное, туда стали попадать системообразующие для сегодняшней команды люди. И это внушает определённые опасения.

У «Миннесоты», в принципе, лазарет заполнен ещё больше, а результаты куда более скромны, чем у «рейнджеров». Другое дело, что обоих соперников мы во всей красе не увидим, ибо часть этой красы находится на излечении. А у «рейнджеров» в больничку отправили даже Игоря Шестёркина. И один этот факт даёт «лесникам» определённую надежду.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кроме того, надежду даёт статистика личных встреч. Нет, у «Миннесоты» там преимущества нет. Но и у «рейнджеров» его тоже нет – везде сплошное равенство, и очень ровная серия между этими соперниками без каких-либо уклонов и перекосов.

Что же касается текущей статистики, то в соответствии с ней выходит, что 75 процентов домашних очков нью-йоркцев принимают 41,7 процента гостевых очков «Миннесоты». Разница весьма существенная, говорит о многом, но… у «рейнджеров» Шестёркин на излечении.

С учётом всего вышеописанного прогнозирую достаточно весёлый во всех отношениях матч с тоталом выше 5.5. А по итогам этого матча хозяева, сиречь «Рейнджерс», наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время. А был бы Шестёркин бодр и здоров, поставил бы на хозяйскую победу», — сказал Лебедев.