«Аякс» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги Европы «Аякс» — «Брайтон».

Ставка: «Брайтон» не проиграет и обе забьют за 1.89.

«Поговорим о матче Лиги Европы, где «Аякс» сыграет с «Брайтоном».

Для амстердамцев это, наверное, худший сезон за десятилетие, мало что получается у команды. Несмотря на две подряд победы в чемпионате Нидерландов, она по-прежнему в нижней части турнирной таблицы, с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей. Замыкает турнирную таблицу в группе Лиги Европы «Аякс», в общем, разочаровывает регулярно команда.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Брайтона», то это явно более высокого уровня коллектив, уже не первый сезон демонстрирующий, наверное, одну из самых зрелищных игр в Англии. Но сейчас некий есть спад у южан, думаю, что это связано с непростым графиком, к которому вряд ли эта команда готова была. Кадрово всё-таки там не всё очень здорово, ближайший резерв не самого высокого уровня. Трое игроков, которые играли бы определяющую роль, сейчас недоступны Де Дзерби. Эступиньян, Солли Марч и Уэлбек травмированы, что сказывается на результатах команды в том числе.

В 14 из 15 матчей «Брайтон» пропускал в этом сезоне, и мне кажется, что сейчас в этой игре будет велика вероятность того, что «Аякс» при своих трибунах будет играть максимально активно и пытаться что-то сделать, выправить турнирное положение, порадовать болельщиков. Две победы подряд всё-таки амстердамцы одержали, думаю, что они будут здесь пытаться, по крайней мере, играть активно, реактивно, и шансы на то, чтобы забить, у них будут. Но всё равно уровень «Брайтона» снова будет виден, как и в первой игре, где он выиграл 2:0. Думаю, что «Брайтон здесь будет иметь больше голевых моментов и как минимум не проиграет.

Поэтому думаю, что здесь оптимальный вариант для ставки – обе забьют и «Брайтон» не проиграет, коэффициент на это 1.89», — сказал Петросьян.