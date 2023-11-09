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«Карабах» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы 9 ноября

«Карабах» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы 9 ноября
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги Европы «Карабах» — «Байер».

Ставка: победа «Карабаха» с форой (1.5) за 1.72.

«Матч Лиги Европы. Первая игра между этими командами получилась весьма однозначной. «Байер», что называется, нагонял сопернику все, что было можно и нельзя. Мне кажется, что ответный матч таким получиться не должен. Ну, во-первых, всё-таки довольно сложный график для «Байера», всё время практически приходится играть через два дня на третий. Во-вторых, команда, в принципе, решила свою задачу в Лиге Европы. И сейчас она может немножко сконцентрироваться на Бундеслиге. Я не уверен, что будет у Леверкузена на 100% основной состав. Я не уверен, что «Байер» выходит на этот матч обязательно выигрывать, ничья устроит в такой ситуации.

Лига Европы . Группа H. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Учитывая такое внимание к домашним матчам «Карабаха», мне кажется, видя ставку на «Карабах» с форой (+1,5) мяча с коэффициентом 1,72, наверное, её и надо брать. Я не думаю, что дома они проиграют крупно», — сказал Андронов.

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