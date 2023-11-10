«Амур» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Автомобилист».

Ставка: «Амур» не проиграет и ТБ 4.5 за 3.60.

«Несмотря на то что соперники располагаются достаточно далеко друг от друга в турнирной таблице, в последнее время они играют практически одинаково. Даже выигрывают и проигрывают синхронно, что навевает на определённые мысли.

Если смотреть статистику личных встреч, то приличное преимущество у уральцев, конечно же, есть. Но, с другой стороны, серия между этими соперниками имеет достаточно чёткий домашний уклон в соотношении приблизительно 4 к 1.

Что же касается текущей статистики, то хабаровчане набирают дома 45,5 процента очков, а «Автомобилист» на выезде вообще 38,5 процента. По сути, получается так, что играющий гораздо лучше на выезде «Амур» принимает дома играющий гораздо лучше в родных стенах «Автомобилист». То есть оба соперника в данном матче выходят из зоны комфорта.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2023, пятница. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую не слишком обильный на заброшенные шайбы матч с тоталом от 4.5 и выше. По итогам этого матча хозяева в лице «Амура» наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.