«Барыс» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казахстане

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Куньлунь».

Ставка: победа «Барыса» в матче за 1.49.

«Шесть своих последних побед, разведённых по времени аккурат на два месяца, «Куньлунь» одержал за пределами основного времени. В том числе и в предыдущем туре, сенсационно победив бело-голубого единоличного лидера регулярного чемпионата. Кто-то скажет, что на первую треть ноября план по победам китайский клуб выполнил – и в этом тоже может быть доля правды.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Барыса» тоже всё далеко от нормальности. Казахстанцы проиграли шесть из семи последних матчей. Вот и получается, что у нас встречаются два таких «счастливчика». Но при этом хозяева предстоящего матча отдыхали на сутки больше гостей, что уже весьма немаловажно.

Статистика личных встреч, конечно же, на стороне «Барыса», у которого почти четырёхкратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. По текущей статистике казахстанцы набирают дома 46,2 процента очков, китайцы в гостях – 33,3 процента.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2023, пятница. 16:30 МСК Барыс Астана Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую достаточно упорную и не слишком результативную битву с тоталом не выше 7.5. По результатам этой битвы «Барыс» наберёт в родных стенах два очка, но не факт, что управится в основное время», — сказал Лебедев.