«Витязь» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» в матче за 1.57.

«Результаты у соперников диаметрально противоположны. У «Витязя» серия из пяти поражений, у «Северстали» аналогичная по числу матчей, но – победная. В текущем сезоне, в самом его начале, соперники уже встречались, причём тоже в Балашихе, и «Северсталь» тогда элегантно и всухую хозяев прихлопнула.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Удивительно, но статистика личных встреч свидетельствует о том, что череповчане подмосковную команду не любят. Потому у «витязей» хоть и совсем небольшое, но всё-таки есть преимущество по количеству побед в междусобойчиках. Зато серия между этими соперниками имеет небольшой уклон в гостевую сторону.

Текущая статистика демонстрирует, что «Витязь» набирает дома 40,6 процента очков, а «Северсталь» в гостях – 65,6 процента. И эта более чем приличная «разница потенциалов» позволяет выйти на прогноз.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2023, пятница. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Прогнозирую средний по голевой насыщенности матч с тоталом от 4.5 и выше. По итогам встречи гости в лице «Северстали» наберут два очка, но не факт, что смогут победить в основное время», — сказал Лебедев.