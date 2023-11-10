«Динамо» Мн — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 10 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Мн — «Сочи».

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.28.

«В двух предыдущих матчах минчан здорово потрепали сперва «Магнитка», а потом «Авангард». Но у омичей «зубры» хотя бы выковыряли очко, однако от двух подряд поражений уже никуда не деться. Что касается сочинцев, то у них таких поражений уже целых пять или девять в 10 последних матчах. К тому же южане в последнее время стали совсем мало забивать. Хорошо, если две шайбы забросят, а то и вообще одной обходятся. А с такой результативностью откуда очкам взяться?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Статистика личных встреч, хоть и совсем немного, но всё-таки на стороне сочинцев, что, в принципе, достаточно удивительно. По текущей статистике 62,5 процента домашних очков «Динамо» принимают 50 процентов гостевых очков ХК «Сочи», и разница тут существенная.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2023, пятница. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую достаточно весёлый в голевом отношении матч с тоталом выше 4.5. По итогам матча хозяева в лице «Динамо» всё-таки добудут два очка, но не факт, что при этом уложатся в основное время», — сказал Лебедев.