«Зенит» — «Краснодар»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу РПЛ

11 ноября состоится матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар». Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Ключевой матч осенней части первенства РПЛ! «Зенит» принимает «Краснодар». Между двумя лидерами сейчас всего два очка, если петербуржцы выиграют дома, они вернут себе лидерство. Ну а для команды Владимира Ивича это настоящий стресс-тест. Смогут ли краснодарцы сохранить первую строчку в турнирной таблице?

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