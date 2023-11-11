UFC 295: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт долгожданный турнир UFC 295.

В главном событии Иржи Прохазка и Алекс Перейра поспорят за чемпионский пояс полутяжёлой весовой категории. В соглавном поединке Павлович и Аспиналл подерутся за титул временного чемпиона в тяжёлом весе. В прелимах Вячеслав Борщёв попробует показать красивый бой с Садыховым.

Посмотреть бои основного карда UFC 295, в том числе поединок Павловича и Аспиналла, можно будет на телеканале «Матч!». Прелимы покажут на «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 295 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.

Основной кард UFC 295

8:00 – Иржи Прохазка (29-3-1) – Алекс Перейра (8-2).

7:30 – Сергей Павлович (18-1) – Том Аспиналл (13-3).

7:00 – Маккензи Дерн (13-3) – Джессика Андраде (24-12).

6:30 – Мэтт Фревола (11-3-1) – Бенуа Сен-Дени (12-1).

6:00 – Пэт Сабатини (18-4) – Диего Лопес (22-6).

Предварительный кард UFC 295

5:30 – Алессандро Коста (13-3) – Стив Эрцег (10-1).

5:00 – Табата Риччи (9-1) – Лупита Годинес (11-3).

4:30 – Назим Садыхов (9-1) – Вячеслав Борщёв (7-3).

4:00 – Джаред Гордон (19-6) – Марк Мадсен (12-1).

Ранний предварительный кард UFC 295

3:00 – Джон Кастанеда (20-6) – Кюн Хо Кан (13-7).

2:30 – Джошуа Ван (8-1) – Кевин Борхас (9-1).

2:00 – Джамалл Эммерс (19-7) – Деннис Бузукья (11-3).

В поединке между Павловичем и Аспиналлом эксперты отдают предпочтение россиянину. Поставить на победу Сергея можно за 1.70, а шансы Тома оценили в 2.20. Если приз «Выступление вечера» получит Павлович, сыграет коэффициент 2.00.

В поединке за титул чемпиона в полутяжёлом весе аналитики не смогли определиться с фаворитом. Поставить на победу Прохазки можно за 1.93, а шансы Перейры оценили в 1.92.