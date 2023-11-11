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Иржи Прохазка — Алекс Перейра: во сколько начало, кто фаворит, где смотреть онлайн

Иржи Прохазка — Алекс Перейра: во сколько начало, кто фаворит, где смотреть онлайн
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В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в главном событии UFC 295 померяются силами Иржи Прохазка и Алекс Перейра. На кону вакантный пояс организации в полутяжёлом весе.

UFC 2023. UFC 295, Нью-Йорк, США
Иржи Прохазка - Алекс Перейра
12 ноября 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Иржи Прохазка
Не началось
Алекс Перейра

В прямом эфире поединок между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой можно посмотреть на телеканале «Матч!». Начало боя не ранее 8:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Алексу Перейре. Ставки на победу бразильца принимаются с коэффициентом 1.74. Шансы Иржи Прохазки оценили коэффициентом 2.15. Поставить на ничью можно с коэффициентом 70.0.

Возвращение чеха будет эпичным:
Иржи Прохазка — Алекс Перейра. Чех вернётся с безумным боем!
Иржи Прохазка — Алекс Перейра. Чех вернётся с безумным боем!
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