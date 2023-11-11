Иржи Прохазка — Алекс Перейра: где смотреть трансляцию, коэффициенты, прямой эфир

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт долгожданный турнир UFC 295. В главном событии UFC 295 померяются силами Иржи Прохазка и Алекс Перейра. На кону вакантный пояс организации в полутяжёлом весе.

В прямом эфире поединок между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой можно посмотреть на телеканале «Матч!». Начало боя не ранее 8:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Алексу Перейре. Ставки на победу бразильца принимаются с коэффициентом 1.74. Шансы Иржи Прохазки оценили коэффициентом 2.15. Поставить на ничью можно с коэффициентом 70.0.