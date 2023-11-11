«Крылья Советов» — «Урал»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Урал» в 15-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.03.

«Обе команды сейчас чувствуют себя не очень здорово. «Крылья Советов» всё так и не могут выиграть после 4:0 со «Спартаком». С учётом Кубка России уже шесть матчей сыграли, в которых было пять поражений. «Урал» после своей августовской победы над «Спартаком» выиграл следующий матч у «Балтики» в гостях, причём не по делу, и с той поры в РПЛ он набрал только три очка в девяти встречах. Плотность у нас сумасшедшая. Между командами всего шесть очков, а «Крылья» на четвёртом месте, «Урал» же рядом с зоной стыков. Но не удивлюсь, если екатеринбуржцы не прервут серию в ближайших матчах, тогда Гончаренко могут и уволить. Вроде по игре всё не так плохо, но команда совсем утратила уверенность, и переломить такую ситуацию невероятно сложно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Крылья» играют дома, в этом их главное преимущество. Должны поддержать болельщики. И они всё-таки ещё не в таком эмоциональном кризисе, как «Урал». Тут ещё и Писарский забил. Это в плюс команде. На него можно рассчитывать. У «Урала» пока не находится человек, который мог бы всех потянуть за собой. Впереди нет футболиста, способного решать эпизоды. Бикфалви – возрастной футболист, Каштанов потерялся, Юшин уже не тот, что на старте сезона, Ишков молод, и ему в последних играх мало времени давали.

Я всё-таки ставлю на победу «Крыльев». Статистика на своём поле у них прекрасная: в семи матчах пять побед и только две ничьих», — сказал Титов.