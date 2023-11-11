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«Крылья Советов» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Самаре

«Крылья Советов» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Самаре
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Урал» в 15-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: 2–3 гола в матче за 1.99.

«Параллельно с игрой в Воронеже начнётся матч в Самаре. «Крылья Советов», не побеждающие уже четыре тура кряду, аккурат после яркой победы над «Спартаком», выпали из призовой тройки. «Крылья» сейчас четвёртые, имеют 22 очка. Соперник «Крыльев» «Урал» не выигрывает уже девять туров кряду, и команда на границе с зоной стыковых матчей. Пока разговоров об отставке Гончаренко нет, но, я думаю, Григория Викторовича Иванова вряд ли такие результаты екатеринбуржцев радуют. «Урал» играет достаточно организованно, достаточно неплохо, но результата это, к сожалению, не приносит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Должна получиться интересная игра, и тем и другим очень надо. И у тех и у других есть и свои козыри, и уязвимые места. В последних шести матчах, включая товарищеские игры между этими командами, в пяти случаях доезжал вариант «2–3 гола в матче». Ничья 1:1, 2:1, 2:0, 3:0 — почему бы и нет. В этой паре может быть всё что угодно. Поэтому остановлюсь на этом многогранном варианте за хороший коэффициент 1.99», — сказал Генич.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Гарре – 14'    
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