«Зенит» — «Краснодар»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.06.

«Зенит» и «Краснодар» встретятся в центральном матче первого круга РПЛ. Две сильнейшие команды России на данный момент. Думаю, питерцы сегодня своего не упустят. Очень тяжело будет «быкам».

«Краснодар» не сумел долго идти на серии без неудач. Не так давно клуб пару раз очки потерял в РПЛ — 2:2 с «Балтикой» и 0:1 от ЦСКА. Хотя на прошлых выходных подопечные Ивича добыли важную победу над «Крыльями Советов» (2:1). В таблице Премьер-Лиги краснодарцы всё ещё идут первыми. Однако сейчас «Зенит» уступает коллективу всего на два очка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команда Семака взяла себя в руки. Время от времени в этом сезоне коллектив терпел неудачи. Однако сейчас многократный чемпион России вышел на серию побед из четырёх туров. Помимо далеко идущих соперников, питерцы также обыграли «Крылья Советов» со счётом 3:1. Таким образом, «Зениту» удалось оторваться от преследователей и почти вплотную приблизиться к «Краснодару».

Конечно, игра будет очень интересной. Два лидера РПЛ сыграют друг с другом. Но «Краснодару» не повезло провести такой важный матч в Санкт-Петербурге. «Зенит», особенно у него дома, точно будет тяжело обыграть. Команда Семака имеет опыт участия в таких важных матчах за шесть очков. Думаю, «Краснодар» не сумеет выстоять все 90 минут — проиграет и опустится на второе место в таблице», — сказал Павлюченко.