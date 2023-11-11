«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на центральный матч тура РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: ТМ 3 за 1.70.

«Поговорим о суперожидаемом противостоянии заключительного тура первого круга РПЛ, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар».

Встречаются первая и вторая команды РПЛ. Как было точно подмечено, впервые за долгое время в Санкт-Петербург приезжает лидер.

Я никакой феерии и пиршества голов от этого матча не жду. «Краснодар» уже приучил нас к тому, что умеет играть практично и прагматично, то есть на результат. «Зенит» сейчас сверхмотивирован. Он располагается в двух очках от «Краснодара» и уже почувствовал, что такое быть на первом месте.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Зениту» явно непривычно быть за кем-то, но тем интригующе выглядит турнирная таблица. Очень многие из тех, кто даже не только за «Краснодар» болеют, а симпатизирует другим командам, хотят, чтобы кубанский клуб дольше задержался на первом месте.

«Зенит» умеет добавлять, и в нужный момент бразильцы дают жару. «Краснодару» будет максимально сложно. Если Ивич не будет ничего выдумывать, если не будет переходить на схему с тремя центральными защитниками, что не приносило ему плодов в матчах с «Факелом» и ЦСКА, то у «Краснодара» хорошо и стабильно выстроенная игра. В такой контратакующей манере «быки» могут подловить «Зенит».

Думаю, что будет плотный и тесный футбол с минимумом моментов, а может, даже и без забитых мячей. Мой прогноз на этот матч – ТМ (3) за 1.70. Можно взять и рискнуть ТМ (2.5), там кеф больше, но моя основная ставка — ТМ (3)», — сказал Генич.