«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на встречу 15-го тура РПЛ

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.09.

«Матч, который очень многое решает в гонке лидеров РПЛ. Сразу скажу, что я абсолютно уверен в победе «Зенита» в этой игре. Мне кажется, «Краснодар» немножко потерял свою силу, подустала команда. Это во-первых. Во-вторых, всё-таки по составу «Зенит» выглядит гораздо более серьёзно укомплектованным коллективом. В-третьих, домашний матч для Санкт-Петербурга, и они, конечно, понимают прекрасно, что терять очки в этой ситуации просто нельзя, недопустимо. И они могут исправить то, что случилось в первой части российского чемпионата, почему «Зенит» оказался не на первом месте.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Опыт — ещё одна важная история, потому что Владимир Ивич перестроил «Краснодар» на более турнироориентированную игру, но у самих футболистов, по-моему, опыта пока недостаточно для того, чтобы бороться за самые высокие места. У «Зенита» всё-таки команда более опытная, более крепко сбитая.

В общем, я думаю, что «Зенит» выиграет. Чистая победа – это, наверное, слишком дешёво, всего 1.65. Хотя это хорошая ставка, она прекрасно работает. Но давайте рассмотрим вариант победы «Зенита» с форой (-1) и коэффициентом 2.09. Это, в общем, наверное, сильно лучше. Амбициозно? Да, но есть расход в случае чего. Я думаю, что «Зенит» выиграет, и мне кажется, что даже не в один мяч», — сказал Андронов.