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«Гавр» — «Монако»: прогноз Егора Титова на матч Лиги 1

«Гавр» — «Монако»: прогноз Егора Титова на матч Лиги 1
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Гавр» – «Монако» в 12-м туре Лиги 1 сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Монако» за 1.75.

«Раньше бы точно не обратил внимания на эту игру во французском чемпионате, но сейчас у нас она вызывает интерес из-за противостояния российских легионеров – Кузяева и Головина. Оба проводят очень хорошие сезоны. О Головине говорят и в России, и во Франции, пока это лучшее время Александра в европейской карьере. Он и забивает, и отдаёт, лидер команды. Кузяев играет в клубе скромнее, но постоянно выходит в стартовом составе, забил несколько мячей. Сейчас его позиция чуть изменилась – играет ниже, в опорной зоне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что здесь сказать? «Монако» на третьем месте, всего в двух очках от лидирующей «Ниццы». Конечно, он фаворит. По всему он «Гавр» превосходит – по качеству состава, опыту. Но «Гавр» не так прост, команда очень мало пропускает, бьётся. Седьмое место для новичка – отличный результат.

Франция - Лига 1 . 12-й тур
11 ноября 2023, суббота. 23:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но я думаю, что класс монегасков скажется. Один-два мяча они найдут возможность забить. Головин что-нибудь придумает или с игры, или со стандарта. Про Бен-Йеддера тоже забывать не нужно, очень классный форвард. И ещё важный момент – скамейка у «Монако» в разы сильнее, чем у «Гавра». Можно будет усилить игру во втором тайме», — сказал Титов.

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