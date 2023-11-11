«Гавр» — «Монако»: прогноз Егора Титова на матч Лиги 1

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Гавр» – «Монако» в 12-м туре Лиги 1 сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Монако» за 1.75.

«Раньше бы точно не обратил внимания на эту игру во французском чемпионате, но сейчас у нас она вызывает интерес из-за противостояния российских легионеров – Кузяева и Головина. Оба проводят очень хорошие сезоны. О Головине говорят и в России, и во Франции, пока это лучшее время Александра в европейской карьере. Он и забивает, и отдаёт, лидер команды. Кузяев играет в клубе скромнее, но постоянно выходит в стартовом составе, забил несколько мячей. Сейчас его позиция чуть изменилась – играет ниже, в опорной зоне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что здесь сказать? «Монако» на третьем месте, всего в двух очках от лидирующей «Ниццы». Конечно, он фаворит. По всему он «Гавр» превосходит – по качеству состава, опыту. Но «Гавр» не так прост, команда очень мало пропускает, бьётся. Седьмое место для новичка – отличный результат.

Но я думаю, что класс монегасков скажется. Один-два мяча они найдут возможность забить. Головин что-нибудь придумает или с игры, или со стандарта. Про Бен-Йеддера тоже забывать не нужно, очень классный форвард. И ещё важный момент – скамейка у «Монако» в разы сильнее, чем у «Гавра». Можно будет усилить игру во втором тайме», — сказал Титов.