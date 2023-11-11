«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.18.

«Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм» встретятся в очередном туре АПЛ. «Шпоры» уже точно будут бороться за лидерство в этом сезоне. Так что у «волков», идущих низко в таблице, сейчас мало шансов на успех.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Тоттенхэм» в последнем туре проиграл «Челси». Да, поражение не было столь очевидным для «шпор» — только после второго удаления у команды Постекоглу «синие» смогли выйти вперед в счёте. В очередной раз в Англии не обошлось без обсуждения действий арбитра и VAR. Но результат зафиксировали — 1:4. Но глобально на ситуацию в таблице лиги это не повлияло — «Тоттенхэм» всё ещё является одним из лидеров. Пока первым идёт «Ман Сити», опережая «шпор» на одно очко.

«Вулверхэмптон» испытывает большие проблемы. Клуб чередует разные результаты и не может начать стабильно побеждать. Сейчас с 12 баллами «волки» идут на 14-м месте в таблице АПЛ. Особенно обострилась ситуация в команде после поражения от «Шеффилда», идущего на последней строчке в таблице, — 1:2.

Да, игра будет не такой лёгкой для «Тоттенхэма». Дома у «Вулверхэмптона» всегда тяжело выступать. Однако, думаю, «шпоры» уже почувствовали, что могут бороться за победу в лиге. Класс игроков гостей все-таки намного выше», — сказал Павлюченко.