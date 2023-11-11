«Арсенал» — «Бёрнли»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Бёрнли».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 1.97.

«Арсенал» и «Бёрнли» сойдутся в 12-м туре АПЛ. Думаю, тут ни для кого особой интриги нет. «Канониры» обязаны легко набирать три очка сейчас.

Неделя выдалась довольно тяжёлой для «Арсенала». Сперва в Кубке клуб проиграл «Вест Хэму» (1:3), после чего ещё и уступил впервые в розыгрыше АПЛ — 0:1 с «Ньюкаслом». А ведь уже через несколько дней подопечным Артеты предстояла важная встреча в Лиге чемпионов. Но в итоге «Севилью» «пушкари» сумели победить — 2:0, чем приблизили себя к выходу в плей-офф.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В таблице АПЛ клуб тоже располагается довольно высоко — на четвёртой строчке. «Ливерпуль» обгоняет его только по дополнительным параметрам. Так что пара побед вернёт подопечных Артеты в борьбу за лидерство. А вот «Бёрнли» сейчас борется только за выживание. За все 11 туров клуб набрал всего четыре очка и идёт теперь в зоне вылета, на предпоследней позиции.

Не так давно бордовые сумели добыть первую победу в сезоне — 2:1 с «Лутон Таун». Но после этого подопечные Компани продолжили проигрывать. У коллектива самый маленький показатель забитых голов в лиге — восемь.

Конечно, у «Бёрнли» тут шансов нет. «Арсенал» уже недавно несколько раз «обжёгся». Клуб настроится нужным образом и разгромит своего противника, я уверен», — сказал Павлюченко.