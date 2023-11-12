«Спартак» — «Ростов»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов».

Ставка: победа «Спартака» за 1.75.

«Спартак» и «Ростов» сыграют в важном матче в рамках 15-го тура чемпионата России. Команды показывали разные результаты в последнее время. Но я всё-таки не думаю, что победа тут достанется ростовчанам.

«Ростов» неплохо выглядит в последнее время. Клуб перестал терпеть сплошные неудачи – сейчас идёт на серии без поражений из четырёх матчей во всех турнирах. В том числе подопечные Карпина сумели обыграть достаточно сложных соперников – 1:0 с «Локомотивом» и 2:1 с «Уралом». В таблице «Ростов» уже поднялся на 11-е место. Конечно, за лидерство клуб уже точно не будет бороться, но за середину таблицы может зацепиться, думаю.

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«Спартак» продолжает испытывать проблемы, клуб не может начать стабильно выигрывать. В последних турах красно-белые чередовали победы и неудачи. В том числе не сумел коллектив справиться с нижестоящими соперниками – 0:2 от «Факела» и 1:1 с «Локомотивом». С 21 очком команда Абаскаля идет на шестом месте. Пока что отставание «Спартака» от соперников выше минимальное. Но далеко не факт, что команде удастся подняться в топ-5 в ближайшее время.

Да, «Ростов» набрал ход, довольно неплохо выступает в последнее время. Однако я всё-таки отдаю тут предпочтение «Спартаку». Клуб умеет проводить важные встречи, добывать очки. Думаю, ростовчане не смогут навязывать борьбу сопернику все 90 минут.

Может быть, с небольшим отрывом в счёте, но выиграет тут всё же «Спартак», — сказал Мостовой.

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