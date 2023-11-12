«Динамо» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на игру 15-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Оренбург» в 15-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Динамо» забьёт больше 1.5 гола за 1.70.

«Московское «Динамо» будет принимать «Оренбург», матч имени Марцела Лички. Я уверен, что Личка сразу посмотрел по календарю, когда же его бывшая команда приедет к нему теперь в гости в столицу на «ВТБ Арену». Обе команды играющие, обе команды с хорошей атакой.

Не сыграет у «Оренбурга» Мансилья из-за дисквалификации. У «Динамо» сейчас такая команда, которая наконец-то начала реализовывать моменты, но в обороне по-прежнему баланса не хватает, многие убегают вперёд, а назад не возвращаются. И упущенная победа в Сочи как раз говорит о том, что «Динамо» пока ещё сыро выглядит при Личке. И пока чешский специалист еще находится в поиске каких-то оптимальных вариантов и сочетаний. Хочется поставить в состав всех, но не все правильно выполняют работу, которую предлагает тренер.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Можно поставить на победу «Динамо» в домашней игре, потому что хотелось бы, чтобы «робингудский» футбол у «Динамо» остался в прошлом, когда раздаёшь очки, ведя в счёте. Но уверенности в том, что «Динамо» обязательно «Оренбург» обыграет, нет. А вот в том, что голы «Динамо» забьёт, именно не гол, а голы, в ворота «Оренбурга», я не сомневаюсь. «Оренбург» многое позволяет в этом сезоне своим соперникам, поэтому, учитывая динамовскую атаку, разнообразие, как «Динамо» атакует, динамовцы минимум два мяча забьют.

Я бы взял вариант — «индивидуальный тотал «Динамо» больше 1,5» за коэффициент 1.7. А дальше — будь что будет», — сказал Генич.