«Спартак» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Спартак» и «Ростов» всегда дарят драму, эмоции. В прошлом сезоне всё решилось в концовке, сначала забил «Ростов» дальним ударом, а в конце игры помните эмоции Карпина, эмоции «Ростова», когда «Спартак» в компенсированное время уже с углового отыгрался. Хотя могло и не быть этого углового, потому что там пару фолов, возможно, арбитр матча проглядел.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, «Спартак» — «Ростов» – это всегда интригует, это всегда очень насыщенно по игре, тут много нюансов, много интриг внутренних. Например, у «Спартака» сыграет Соболев или нет, который не вышел в предыдущем матче с «Локомотивом». Как сыграет «Ростов», Голенков впереди, они сейчас конкурируют с Комличенко. В общем, есть вопросы. Осипенко в полном порядке и часто забивает. У «Спартака» не сыграет Хлусевич, можно ли сказать, что это большая потеря для нынешней обоймы красно-белых?

«Спартак» играет дома, «Ростов» играет в атаку, «Спартак» играет в атаку — ждём голы. По традиции «Спартак» и «Ростов» много достаточно друг другу забивают. Я бы рассмотрел вариант «обе забьют» за отличный коэффициент 1.75. Можно пойти дальше, собрать комбо обе забьют и тотал больше 2.5, соответственно, коэффициент будет выше двойки. Но как основной прогноз – обе забьют.

«Ростов» долгое время очень много пропускал, в последних матчах только чуть наладил игру в защите, хотя если вы видели матч с «Локомотивом», если вы видели матч с «Оренбургом», то согласитесь, что «Ростов» пропустил один, а мог пропустить и гораздо больше», — сказал Генич.