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«Спартак» — «Ростов»: прогноз Эдуарда Мора на игру РПЛ в Москве

«Спартак» — «Ростов»: прогноз Эдуарда Мора на игру РПЛ в Москве
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.10.

«Это всегда очень эмоциональные игры: «Спартак» против Карпина. Мы помним, чем закончились прошлые встречи. Тогда Валерия Георгиевича удалили.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, в этом матче страсти и накал будут очень большими. Что касается исхода встречи, то «Ростов» в хорошей форме. Команда побеждает.

Но и москвичи показывают очень хорошую игру. В стартовом составе выходят мобильные футболисты. Откровенных пешеходов уже нет. Это очень хорошо для «Спартака».

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Игнатов – 4'    

Но в этом матче тяжело предсказать победителя. Многое зависит от того, выйдет ли в стартовом составе Литвинов. Я не сомневаюсь, что «Ростов» будет играть очень высоко, прессинговать. Вопрос в том, сумеет ли «Спартак» выходить из обороны через пас. Если Литвинов выйдет в старте, то у москвичей есть все шансы справляться с натиском ростовчан и забивать мячи. Если он не появится, то гости вполне смогут накрывать гостей на чужой половине и создавать моменты», — сказал Мор.

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