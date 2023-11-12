«Атлетико» — «Вильярреал»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 1.99.

«Атлетико» примет дома «Вильярреал» в очередном туре испанского чемпионата. Склоняюсь к тому, что очки тут наберут мадридцы.

«Атлетико» недавно проиграл не самому очевидному сопернику в Ла Лиге – 1:2 с «Лас-Пальмасом». Однако для команды эта неудача стала первой за долгое время. Претензий к «матрасникам» быть сейчас почти не может – они выиграли в большинстве матчей. Ещё одна неудача подопечных Симеоне постигла в матче с «Селтиком» в ЛЧ (2:2), хотя уже в следующей их встрече «Атлетико» закрыл все вопросы – 6:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Из-за проигрыша «Лас-Пальмасу» клуб немного отстал от соперников выше – на два и четыре очка. Сами подопечные Симеоне располагаются на четвёртом месте и ещё имеют матч в запасе. А вот «Вильярреал» хуже проводит сезон, в сравнении с противником по этому туру – идёт на 13-м месте ниже середины таблицы. За последние туры у «жёлтой подлодки» была только одна победа – 3:2 с нижестоящей «Гранадой». Во всех остальных матчах коллектив чередовал ничьи и поражения.

Помимо Примеры, «Вильярреал» тоже играет в еврокубке – в Лиге Европы. Там команда идёт сейчас второй в группе, уступая три очка французскому «Ренну». Впрочем, у испанцев ещё есть матч в запасе – игра с «Маккаби» была перенесена.

Для меня тут фаворит очевиден. Ни у одной из команд нет преимущества в графике – на неделе обе участвовали в еврокубках. Более того, у «Атлетико» был на один день для отдыха больше. Но даже и без этого факта мадридцы сумели бы уверенно обыграть своего противника», — сказал Мостовой.