«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Василия Уткина на матч АПЛ

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч АПЛ «Челси» – «Манчестер Сити».
Ставка: «Манчестер Сити» забьёт два гола подряд за 2.00.
«Ставка на то, что футболисты «Манчестер Сити» забьют два гола подряд, прошла в пяти последних матчах с участием подопечных Гвардиолы. В том числе она сыграла в гостевых встречах с «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед». Гарантировав себе выход в плей-офф ЛЧ, «горожане» бросят все силы на АПЛ. Они больше всех забивают и меньше всех пропускают. Даже столь неудобному сопернику, как «Челси», придется играть по правилам Гвардиолы.
Холанд, Альварес, Фоден, Силва, Доку – атакующий потенциал «Сити» колоссален. Сам же Почеттино только строит новую команду. Обороне «аристократов», допускающей грубейшие ошибки даже против девяти соперников (памятуя о последнем туре с «Тоттенхэмом»), будет неимоверно сложно остановить «горожан», — сказал Уткин.
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