«Сочи» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Витязь».

Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.53.

«Поскольку в Западной конференции только три клуба в итоге не попадут в плей-офф, то личная встреча сразу двух команд, не попадающих в зону плей-офф, – это целое событие. А когда таких матчей сразу два, то событие двойного значения.

И «Сочи», и «витязи» сыплются вовсю. Подмосковная команда еще пытается цепляться, иногда у нее это получается, как, например, в предыдущем туре, когда «витязи» взяли да обыграли «Северсталь», прервав на шестом матче проигрышную серию. Но сочинцы пока и этого сделать не могут, их черная серия продолжается уже семь матчей. А всего они в двенадцати последних матчах выиграли лишь однажды.

По статистике личных встреч преимущество, и весьма неплохое, на стороне «Витязя». По текущей статистике 46,7 процента домашних очков ХК «Сочи» принимают 20,8 процента гостевых очков «Витязя» (и это самый плохой гостевой показатель во всей лиге).

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую не слишком богатый на голевые события поединок с тоталом ниже 7,5. По итогам этого поединка хозяева в лице сочинцев наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.