«Сочи» — «Витязь»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сочи» – «Витязь».

Ставка: победа «Сочи» за 2.48.

«На берегу Чёрного моря «Сочи» примет подмосковный «Витязь». Команды разделяют всего шесть очков в турнирной таблице. У южан 26 баллов, у «витязей» — 20.

«Леопарды» начинают этой встречей четырёхматчевую домашнюю серию. Сейчас команда Дмитрия Кокорева переживает падение из семи поражений подряд, последние – от минского «Динамо» (1:2, 2:6). «Витязь» тремя днями ранее, напротив, завершил свою череду неудач длиной в пять игр, одолев дома «Северсталь» (5:3). Обе команды находятся за пределами зоны плей-офф Запада. Хозяева отстают от восьмёрки на четыре очка, а гости – на десять, оставаясь на последней строчке.

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И, конечно, хозяева постараются обыграть гостей. Лидерами клуба в последних матчах являются Артур Тянулин, Матвей Мичков, Марат Хуснутдинов. С «Витязем» в этом сезоне сочинцы ещё не играли. А из последних 34 матчей с ними выиграли только 13.

У подмосковной команды сейчас на виду Дерек Барак, Владислав Валенцов и Александр Яремчук. Конечно, гости окажут своим соперникам сопротивление. Но победит «Сочи». Хоккеисты понимают, что отступать им некуда. Поэтому за счёт более высокой мотивации и окажутся сильнее», — сказал Плющев.