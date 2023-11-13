ЦСКА – «Нефтехимик»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России -Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Нефтехимик».

Ставка: победа ЦСКА за 1.59.

«В Москве ЦСКА после трёх домашних поражений подряд примет нижнекамский «Нефтехимик».

Эта встреча станет второй очной в сезоне для ЦСКА и «Нефтехимика». 8 сентября армейцы увезли уверенную победу из Нижнекамска со счётом 5:1. Но действующий обладатель Кубка Гагарина никак не может найти стабильность и свою игру – в трёх последних встречах он уступил дома, пропуская не менее четырёх шайб, а в последней и вовсе проиграл «Авангарду» со счётом 4:6.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Нефтехимик» продолжит выезд в Москву после поражения в Санкт-Петербурге от СКА (2:4). До этого нижнекамцы уступили в столице «Спартаку» (1:4). Армейцы идут седьмыми в Западной конференции с 30 очками, у «волков» на одно очко меньше и девятая позиция на Востоке.

Конечно, Максим Соркин, Максим Мамин, Константин Окулов и компания будут рвать и метать на льду, чтобы превратить понедельник не то чтобы в лёгкий, но в приятный для себя день.

Разумеется, нижнекамцы не будут на льду декорацией, но шансы гостей в этой встрече всё же не слишком высоки. При этом из последних 29 очных матчей 20 остались за ЦСКА. Статистика скажется, а сверхмотивация подопечных Сергея Фёдорова станет определяющей в этой игре. ЦСКА победит», — сказал Плющев.