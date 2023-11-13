ЦСКА – «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Нефтехимик».

Ставка: ЦСКА не проиграет и ТМ 6.5 за 1.58.

«В последнее время игра у «Нефтехимика» совсем разладилась. Основные проблемы нарисовались в атаке, где нижнекамцы стали совсем мало забивать, да и то забивают они в основном в конце матча, когда его судьба уже решена и соперник позволяет себе расслабиться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Нефтехимика» проблем хватает, но разве меньше их сейчас у ЦСКА. В настоящий момент армейцы имеют действующую серию из трех поражений подряд. Причем все три раза красно-синие проиграли дома, уступив, скажем мягко, не самым топовым командам Восточной конференции. В принципе, «Нефтехимик» тоже принадлежит к не самым топовым командам Восточной конференции, а значит, у него тоже будут шансы.

По статистике личных встреч шансов этих не так и много, поскольку у ЦСКА более чем двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. По текущей статистике 47,1 процента домашних очков ЦСКА принимают 25 процентов гостевых очков «Нефтехимика». Тоже вроде бы приличное преимущество, но при этом грядущая победа ЦСКА высматривается как-то не очень.

Суммирую все вышенаписанное и продолжаю надеяться на наших чемпионов. Предположу достаточно средний по голевой наполняемости матч с тоталом ниже 765. По итогам этого матча хозяева в лице ЦСКА наберут минимум одно очко, то есть не проиграют «Нефтехимику» в основное время», — сказал Лебедев.