«Эдмонтон» — «Айлендерс»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Эдмонтон» — «Айлендерс».

Ставка: победа «Эдмонтона» в матче за 1.59.

«Команды встречаются где-то в районе своего игрового дна. Но «Эдмонтон» вроде как начал всплытие, победив после четырёх поражений подряд в Сиэтле. А у «островитян» действующая четырёхматчевая проигрышная серия – там подъём ещё не начинался. Более того, в предыдущем матче «Айлендерс» прославили Александра Овечкина, пропустив от него дома парочку.

Кстати, известный спортивный сайт даёт обоим соперникам одинаковые шансы на выход в плей-офф, и шансы эти достаточно высоки – по 55 процентов «на брата». Скажем так, шансы вполне себе проходные. Но пока обе команды облюбовали себе нижние этажи турнирных таблиц конференций. И с теми результатами, что есть сейчас, попадание в плей-офф маловероятно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По статистике личных встреч у «Эдмонтона» за последние 10 лет небольшое, но всё-таки преимущество по количеству побед в междусобойчиках. По текущей статистике 25 процентов домашних очков «нефтяников» будут биться с 50 процентами гостевых очков «островитян».

Суммируя всё вышеизложенное, прогнозирую матч средней голевой интенсивности с тоталом выше 4.5. По итогам матча «Эдмонтон» всё-таки наберёт два очка, даже если «нефтяникам» придётся помучиться и после завершения основного времени», — сказал Лебедев.