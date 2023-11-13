«Эдмонтон» — «Айлендерс»: прогноз ChatGPT на матч регулярного чемпионата НХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз нейросети ChatGPT на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Айлендерс».

Ставка: победа «Эдмонтона» за 2.00.

Судя по предоставленной статистике, обе команды имеют схожие показатели. В последних матчах они показали смешанные, но в целом неудачные результаты. «Эдмонтон Ойлерз» выиграл один из пяти своих последних матчей, «Нью-Йорк Айлендерс» — тоже.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Судя по истории встреч, команды обменивались победами, но «Ойлерз» оказались сильнее в трёх из пяти последних встреч. Причём дважды на своем льду. Это говорит о возможном преимуществе «Эдмонтона» в предстоящем матче. Вместе с тем «Айлендерс» не показали свой потенциал, их последние матчи отмечены поражениями, что может негативно сказаться на моральном состоянии.

С другой стороны, «Эдмонтон», несмотря на поражения, всё же стремится к восстановлению, одержав победу в последней игре со счётом 4:1 с «Сиэтл Кракен». Учитывая всю предоставленную статистику, а также форму команд в последних играх, можно предположить, что победу одержат «Ойлерз».