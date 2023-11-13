Карлос Алькарас – Александр Зверев: ставка Надежды Петровой на матч Итогового турнира ATP

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч Итогового турнира Карлос Алькарас – Александр Зверев.

Ставка: победа Алькараса за 1.50.

«20-летнего испанца многие рассматривают как наследника великого Джоковича в мировом туре. В этом сезоне Карлос, помимо Уимблдона, выиграл ещё пять крупных турниров, включая два на харде. А всего в карьере второй ракетки мира 12 титулов в одиночном разряде. На харде за последний год он провёл 35 матчей и выиграл 26 из них.

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26-летний Александр Зверев сыграл за этот же период на харде 48 матчей и победил в 30. В этом сезоне обладатель 21-го титула в одиночном разряде выиграл всего два турнира. И пока Зверев никак не может вернуться на свой уровень, к примеру, 2021 года, когда он выиграл сразу шесть трофеев. Включая итоговый турнир ATP. И всё же Александр очень опасный соперник. Общий счёт встреч с Карлосом Алькарасом у него равный – 3-3. Правда, в этом году побеждал только испанец (два матча).

Ясно, что оба теннисиста специально готовили себя к турниру. И победу на его старте одержит испанец. Он попросту сильнее и разнообразнее Зверева. Да и выиграл он у немца в этом году неслучайно. В том числе на харде US Open», — сказала Петрова.