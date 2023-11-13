Даниил Медведев — Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на игру Итогового турнира ATP

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч Итогового турнира Даниил Медведев – Андрей Рублёв.
Ставка: победа Медведева за 1.51.
«Как известно, на итоговый турнир попадают только самые лучшие теннисисты по рейтингу. И очень приятно, что среди них оказалось сразу два наших теннисиста.
Даниил Медведев проводит хороший сезон, он выиграл пять трофеев в «одиночке», а на харде третья ракетка мира сыграл 64 матча за последний год и выиграл 50 из них. 27-летний Медведев может успешно выступить и в Турине.
На старте ему будет противостоять 26-летний соотечественник Андрей Рублёв. Он тоже много играет на харде (53 матча), и выиграл из них 33. Пятая ракетка мира в этом сезоне стал обладателем двух трофеев, а всего 14 (у Медведева 20).
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В очных противостояниях заметное преимущество у Даниила (7-2). В этом году теннисисты встречались между собой дважды. И оба раза на харде Медведев был значительно сильнее – 6:2, 6:2 в финале в Дубае и 6:4, 6:3, 6:4 в 1/4 финала на US Open. Сегодня тоже победит Медведев», — сказала Петрова.
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