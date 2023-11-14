«Спартак» — «Динамо» Москва: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу КХЛ
Поделиться
14 ноября состоится матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва. Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!
Обе команды играют в яркий, атакующий хоккей, так что зрители точно не будут разочарованы. В сентябре дерби выиграли динамовцы — 6:3. Сможет ли команда Алексея Жамнова взять реванш? Преимущество красно-белых — в лишнем дне отдыха, который команда получила благодаря календарю.
Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!
Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736
Комментарии
- 14 ноября 2023
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 ноября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 ноября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 11 ноября 2023
-
22:15
-
21:00
-
19:45
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
Партнерский контент