«Спартак» — «Динамо» Москва: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу КХЛ

14 ноября состоится матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва. Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Обе команды играют в яркий, атакующий хоккей, так что зрители точно не будут разочарованы. В сентябре дерби выиграли динамовцы — 6:3. Сможет ли команда Алексея Жамнова взять реванш? Преимущество красно-белых — в лишнем дне отдыха, который команда получила благодаря календарю.

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