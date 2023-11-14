«Сибирь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 14 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Торпедо».

Ставка: «Сибирь» не проиграет и ТБ 5.5 за 3.80.

«Как обычно, «Торпедо» заезжает в Новосибирск по дороге с дальневосточного выезда. Который на этот раз сложился для нижегородцев «50 на 50», но вполне логично, поскольку просели автозаводцы планово, во втором матче. В Новосибирске будут только остаточные явления, которые не должны сильно проявляться.

Главный нюанс предстоящего матча заключается в том, что «Сибирь» просто обязана будет «рвать когти». У сибиряков два предыдущих матча проиграны, впереди две игры с «Магниткой», которая только-только напихала им шесть шайб. Получается, что если не валить здесь и сейчас «Торпедо», то есть большой шанс свалиться в длинную проигрышную серию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Статистика личных встреч показывает ничтожное преимущество «Торпедо», которое «Сибирь» в последние годы понемногу подъедает и уже почти подъела. По текущей статистике новосибирцы набирают дома ровно 50 процентов очков, а нижегородцы на выезде – 65,6 процента. Наконец, напомним, что первый междусобойчик этого сезона, прошедший в Нижнем Новгороде, «Сибирь» забрала в серии послематчевых буллитов.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 ноября 2023, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую достаточно весёлый в голевом отношении матч с тоталом от 5.5 и выше. По итогам этого матча хозяева в лице «Сибири» наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.