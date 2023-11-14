Новак Джокович – Янник Синнер: ставка Надежды Петровой на матч итогового турнира ATP

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч Итогового турнира Новак Джокович – Янник Синнер.
Ставка: победа Джоковича за 1.54.
«На итоговом мужском Чемпионате ATP в Турине в матче второго тура «Зелёной группы» между собой сыграют серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.
С большой долей вероятности победитель этого матча станет первым полуфиналистом турнира. Новак Джокович в воскресенье в трёх партиях обыграл датчанина Хольгера Руне – 7:6, 6:7, 6:3, а Янник Синнер очень уверенно одолел грека Стефаноса Циципаса – 6:4, 6:4.
36-летняя легенда мирового спорта на харде почти не проигрывает. Фантастические 40 побед из 42 матчей за последний год дают Джоковичу коэффициент – 95 %.
22-летний Синнер тоже парень не промах и очень талантливый. Он выиграл на харде за последний год даже больше игр, чем серб – 44, но и проиграл в десяти матчах.
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В очных поединках, а их было три, побеждал только Джокович. Правда, на харде они между собой не встречались. Шансы Синнера? Только если Новак выйдет на корт не с той ноги. Но этого за ним в последние годы не наблюдается. У Джоковича вообще суеверий нет. Он просто выигрывает у своих соперников. И сделает это и сейчас», — сказала Петрова.
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