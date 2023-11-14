Стефанос Циципас — Хольгер Руне: ставка Надежды Петровой на игру Итогового турнира ATP

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч Итогового турнира Стефанос Циципас — Хольгер Руне.

Ставка: победа Циципаса за 2.43.

«На итоговом мужском Чемпионате ATP в Турине в матче «Зелёной группы» между собой сыграют грек Стефанос Циципас и датчанин Хольгер Руне.

На старте турнира оба теннисиста потерпели поражения. Стефанос Циципас от итальянца Янника Синнера – 4:6, 4:6, а Хольгер Руне проиграл сербу Новаку Джоковичу – 6:7, 7:6, 3:6. И матч между ними приобретает очень важное значение в плане выхода в полуфинал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь победа жизненна необходима обоим теннисистам. 25-летний Циципас на харде в целом играет лучше, чем его 20-летний оппонент. У грека статистика на этом покрытии за последний год чуть-чуть не дотягивает до 70 % — 32 победы в 48 матчах, а вот у Хольгера Руне количество побед едва превышает 50 % — 18 выигрышей в 34 играх.

Между собой эти теннисисты играли два раза в 2022 году, в том числе и на харде. И оба раза победу одержал датчанин.

Конечно, потенциал у Руне выше, чем у Циципаса, но хард всё-таки куда лучше подходит для грека. И победа достанется ему. При этом Руне, конечно, максимально затянет матч и окажет серьёзное сопротивление своему сопернику», — сказала Петрова.