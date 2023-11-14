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«Авангард» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Омске

«Авангард» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Омске
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Северсталь».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 5.5 за 3.40.

«Какими-то странными оказались два предыдущих матча «Северстали». В которых она как-то совсем безропотно уступила командам, которых обязана обыгрывать, если собирается в плей-офф. Но в итоге проиграла и «Барысу», и «Витязю». Но ведь нельзя сказать, что череповчане не умеют играть на выезде, перед этим они ушатали в гостях и «зубров», и даже целую «Ладу».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вот у «Авангарда» таких проблем нет. Нападение омичей в последнее время раздухарилось, забивает не менее шести шайб за игру, и на данный момент у омичей действующая серия из шести побед подряд.

Статистика личных встреч опять-таки очень прилично на стороне «Авангарда», у которого преимущество по количеству побед в междусобойчиках больше, чем в два с половиной раза. По текущей статистике «ястребы» набирают дома 76,9 процента очков, а «Северсталь» на выезде – 58,3 процента.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую достаточно лихой в голевом отношении матч с тоталом от 5,5 и выше. По итогам матча хозяева в лице «Авангарда» наберут два очка. И, пожалуй, сделают это в основное время», — сказал Лебедев.

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