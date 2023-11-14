«Авангард» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Омске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Северсталь».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 5.5 за 3.40.

«Какими-то странными оказались два предыдущих матча «Северстали». В которых она как-то совсем безропотно уступила командам, которых обязана обыгрывать, если собирается в плей-офф. Но в итоге проиграла и «Барысу», и «Витязю». Но ведь нельзя сказать, что череповчане не умеют играть на выезде, перед этим они ушатали в гостях и «зубров», и даже целую «Ладу».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вот у «Авангарда» таких проблем нет. Нападение омичей в последнее время раздухарилось, забивает не менее шести шайб за игру, и на данный момент у омичей действующая серия из шести побед подряд.

Статистика личных встреч опять-таки очень прилично на стороне «Авангарда», у которого преимущество по количеству побед в междусобойчиках больше, чем в два с половиной раза. По текущей статистике «ястребы» набирают дома 76,9 процента очков, а «Северсталь» на выезде – 58,3 процента.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 ноября 2023, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую достаточно лихой в голевом отношении матч с тоталом от 5,5 и выше. По итогам матча хозяева в лице «Авангарда» наберут два очка. И, пожалуй, сделают это в основное время», — сказал Лебедев.