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«Ак Барс» – СКА: cтавка Владимира Плющева на матч КХЛ в Казани

«Ак Барс» – СКА: cтавка Владимира Плющева на матч КХЛ в Казани
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – СКА.

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.38.

«В Казани на льду «Татнефть Арены» между собой сыграют «Ак Барс» и питерский СКА. Свои последние матчи обе команды провели 11 ноября и имели небольшую паузу перед очным поединком.

Казанцы встречались на выезде с «Металлургом» и уступили 0:3. Конечно, для подопечных Зинэтулы Билялетдинова, которые идут на третьем месте в Восточной Конференции и в 29 матчах набрали 38 очков, в этой неудаче не было ничего страшного.

Тем более, что Кирилл Семёнов, Александр Радулов, Дмитрий Яшкин и компания будут теперь ещё более мотивированы на игру против всегда принципиального соперника из города на Неве.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команда Романа Ротенберга в субботу обыграла у себя дома нижнекамский «Нефтехимик» (4:2) и чуть укрепила свои позиции в борьбе за выход в плей-офф. Борна Рендулич, Михаил Воробьёв, Александр Никишин, Сергей Толчинский вместе со своими партнёрами, бесспорно, подняли себе настроение перед встречей с другой, более сильной командой из Татарстана. Но хватит ли этого для положительного результата? Вряд ли.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ак Барс» после поражения будет стремиться при своих зрителях только к победе и добьётся успеха», — сказал Плющев.

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