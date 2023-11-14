«Спартак» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» в матче за 2.03.

«Это будет уже вторая встреча соперников в нынешнем сезоне. Первая была в сентябре, и красно-белые тогда только примеривались к большому походу по КХЛ. А бело-голубые летали с самого начала и накидали тогда «Спартаку» шесть шайб. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, и нынешнему «Спартаку» просто так «полную авоську» уже не навалишь. Но «Динамо» все равно продолжает оставаться фаворитом – по целому ряду причин.

Во-первых, по статистике личных встреч, где у бело-голубых почти полуторное превосходство по количеству побед в междусобойчиках. Правда, преимущество это частично компенсируется общим уклоном серии между этими соперниками в домашнюю сторону.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во-вторых, «Спартак» набирает дома 66,7 процента очков, а «Динамо» в гостях – 83,3 процента (и это является лучшим результатом во всей лиге). В общем, «Динамо» — фаворит, как это не было противно слышать красно-белой торсиде. Даже с учетом того, что у «Спартака» было на сутки больше времени на отдых и восстановление.

Учитывая все вышеизложенное, прогнозирую весьма упорный матч со средним количеством заброшенных шайб и тоталом от 4,5 и выше. В итоге два очка наберут гости в лице динамовцев, но не факт, что они управятся в основное время», — сказал Лебедев.