Израиль — Швейцария: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024

15 ноября состоится матч отбора Евро-2024 Израиль — Швейцария. Начало — в 22:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Швейцария недавно потеряла очки в матче с Беларусью и пока уступает Румынии по очкам, хоть и имеет матч в запасе. А вот Израиль, хоть ещё и не потерял шансы на место в топ-2, вряд ли сможет вмешаться в борьбу: команде сейчас совсем не до футбола. Впрочем, если получится обыграть Швейцарию, интрига в группе заиграет новыми красками!

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